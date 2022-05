Guto avalia situação de Rodallega antes de decisão na Copa do Brasil

A goleada por 4x0 sobre o Londrina, nesta terça-feira (3), na Fonte Nova, tirou o peso do ataque tricolor. Os homens de frente mostraram eficiência para concluir em gols as chances criadas.

Apesar do desempenho, os tricolores ainda aguardam com expectativa o retorno do atacante Hugo Rodallega. Artilheiro do Esquadrão na temporada com 12 gols, ele não atua desde o triunfo sobre o Cruzeiro, pela estreia na Série B, quando sofreu um estiramento muscular na coxa.

Durante entrevista após o jogo contra o Londrina, Guto Ferreira foi questionado se o colombiano estará em condições de enfrentar o Azuriz-PR, na próxima terça-feira (10), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador descartou a presença do jogador.

"Vamos esperar, mas ele não tem condição de voltar. Para esse jogo, não. Não começou a transição, espero que essa semana evolua bem", disse Guto.

Sem Rodallega, Matheus Davó vai continuar como a referência do ataque tricolor. O camisa 88 ainda não conseguiu balançar as redes pelo tricolor e revelou que está ansioso para marcar o primeiro gol. Enquanto isso, ele tem ajudado com assistências e soma três na Série B.