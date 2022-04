Guto comanda treino tático e ajusta Bahia para estreia na Série B

Cada vez mais perto da estreia na Série B do Brasileirão, o elenco do Bahia segue ajustando os últimos detalhes para o confronto com o Cruzeiro, nesta sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova.

Na manhã desta quarta-feira (6), os atletas voltaram aos treinos no CT Evaristo de Macedo. Depois de um trabalho na academia, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e comandou uma atividade tática no qual orientou e ajustou o posicionamento dos atletas.

O treino contou com a presença do volante Emerson Santos. O jogador de 30 anos pertence ao Botafogo-SP e está em fase final da negociação de empréstimo para ser anunciado oficialmente pelo Esquadrão.

Por outro lado, o goleiro Mateus Claus e o meia Lucas Mugni seguem em tratamento no departamento médico e foram ausência no campo. Eles não devem ser liberados para o duelo contra o Cruzeiro.

Antes do fim do dia, os jogadores realizaram ainda treinos específicos de ataque e defesa sob o comando dos auxiliares André Luís e Alexandre Faganello. Nesta quinta-feira (7), o elenco volta aos treinos e finaliza a preparação para a estreia no Brasileirão.