Guto Ferreira acerta renovação e fica no Bahia para 2022

O Bahia deu um passo adiante no processo de planejamento do elenco após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro: a diretoria chegou a um entendimento com o técnico Guto Ferreira, que vai renovar contrato por mais uma temporada e comandar o time em 2022.

Segundo o CORREIO apurou, um dos fatores que pesaram para a renovação foi o desejo do treinador de recolocar o clube na primeira divisão. Guto está em sua terceira passagem pelo Esquadrão e, na primeira, conquistou o acesso à Série A em 2016. A segunda passagem foi no primeiro semestre de 2018. Nesta atual, ele chegou no dia 6 de outubro para tentar livrar o Bahia do rebaixamento.

Embora não tenha conseguido, o trabalho foi aprovado pela diretoria. Após a chegada de Guto, o time ganhou uma competitividade que havia perdido nas rodadas anteriores do Brasileirão e brigou contra a queda até a última rodada, quando perdeu do Fortaleza por 2x1 e acabou rebaixado.

O aproveitamento do treinador foi de 44,4% em 15 partidas, todas pela Série A, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Seu antecessor, o argentino Diego Dabove, saiu com 27,7% de aproveitamento após seis jogos. Antes, Dado Cavalcanti iniciou o ano na área técnica - e saiu com 48,3% de aproveitamento no total de 51 confrontos por Campeonato Baiano, Copa do Nordeste (campeão), Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Foram 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas.

Além do acesso com o próprio Bahia em 2016, Guto já subiu a Ponte Preta em 2014, o Sport em 2019 e encaminhou a volta do Internacional à primeira divisão em 2017, quando foi demitido nas rodadas finais já com o time praticamente garantido na Série A. Pelo Esquadrão, também foi campeão baiano em 2018 e da Copa do Nordeste em 2017 - competição que ele voltou a ganhar em 2020, com o Ceará.

A primeira competição que o Bahia disputará em 2022 será o estadual, com início marcado para 15 de janeiro.