Guto lamenta reação tardia e explica erros em eliminação do Bahia no Baianão

O desempenho ruim que o Bahia apresentou durante o Campeonato Baiano desencadeou na eliminação da equipe na primeira fase do estadual, algo que não acontecia há 19 anos. Nem mesmo o triunfo por 3x0 sobre o Vitória da Conquista, na Fonte Nova, foi suficiente para colocar o tricolor entre os quatro primeiros.

Após a partida, o técnico Guto Ferreira tentou explicar os motivos da queda precoce no estadual. O treinador citou erros cometidos no planejamento, o calendário apertado, e afirmou que o time demorou para reagir na competição.

“Houveram vários erros, não foi uma única coisa. Houve erro de planejamento? Talvez. Situações de gestão de quem tinha que sair, quem tinha que entrar, tempo… Não podemos esquecer que dia 10 de dezembro muitos desses times classificados já estavam treinando, e a gente estava terminando uma competição, entrando em férias para os jogadores descansarem. Da equipe que terminou no dia 10 de dezembro, mais de 50% não retornou. Tivemos dificuldades de contratação, teve muita coisa”, iniciou ele.

“E o desempenho dentro de campo, situações dos últimos jogos que nós perdemos três. A gente estava com 12 rodadas em sequência, descansamos uma semana e conseguimos dois triunfos. O que quer que a gente fale aqui vai entrar como desculpa. Esse momento não é de dar desculpas, é de lamentar e pedir desculpas”, completou.

O treinador lamentou a eliminação e disse que, mesmo com os resultados negativos que o time acumulou ao longo da disputa, ele esperava terminar a primeira fase classificado. Mesmo assim, Guto afirmou que o momento é de levantar a cabeça já que no próximo sábado o Esquadrão tem uma nova decisão, agora na Copa do Nordeste.

“Sinceramente não esperava essa campanha, a gente esperava estar entre os quatros, a reação nossa veio tardia e eu ainda confiava que a gente tinha chance de classificação. Agora é me desculpar com o torcedor, confesso que estou chateado, mas agora é olhar para frente, temos uma outra decisão sábado e em mais alguns dias começa a principal competiçao que é a que vai nos conduzir de volta ao lugar que o Bahia nunca deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Brasileiro”, explicou.

Questionado se teme uma nova eliminação sábado, Guto Ferreira preferiu se apegar à esperança de que os resultados que o tricolor precisa para avançar vão acontecer. Como está na quinta colocação do grupo, o Bahia precisa vencer o Sergipe, em Aracaju, e torcer por tropeços de Botafogo-PB ou Náutico. O Esquadrão avança com um empate caso os pernambucanos sejam derrotados pelo Globo-RN.

“Existe essa possibilidade sábado [eliminação na Copa do Nordeste], mas a gente tem muita fé de que vamos conseguir um grande triunfo e a esperança do resultado em São Luiz do Maranhão, até porque o Sampaio depende de um empate para classificar, e isso nos daria a condição. Vamos buscar estar entre os quatro finalistas da nossa chave”, finalizou.