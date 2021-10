Guto testa atletas do sub-23 antes do Bahia pegar o América-MG

Em preparação para o confronto com o América-MG, marcado para o próximo sábado (16), às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o elenco do Bahia realizou o último treino antes de embarcar para a capital mineira.

Na manhã desta quinta-feira (14), os jogadores do Esquadrão trabalharam sob o comando do técnico Guto Ferreira. O treino foi realizado no estádio de Pituaçu.

Os atletas iniciaram o dia com uma atividade física. Na segunda parte dos trabalhos, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Palmeiras permaneceram sob os cuidados dos preparadores, enquanto o restante disputou um coletivo tático.

O time de colete foi formado por: Renan Guedes, Gustavo Henrique, Ligger e Mayk; Jonas, Luizão e Rodriguinho; Ronaldo, Rodallega e Isnaldo.

Já a equipe sem colete teve: Douglas Borel, Ranielle e Gabriel; Edson (Lucas Araújo), Galdezani, Thonny Anderson e Ruiz; Cuadrado, Maycon Douglas e Marcelo Ryan.

Os quatro goleiros se revezaram entre os dois times. O meia Ramírez fez uma atividade específica de reabilitação física. Já os atacantes Rossi e Marcelo Cirino continuaram os seus respectivos tratamentos.

Logo depois do treino a delegação do Bahia embarcou para Belo Horizonte. Na sexta-feira (15), já em Minas Gerais, o time finaliza a preparação para o duelo com o América-MG.