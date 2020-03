'Há a possibilidade de fechamento das escolas municipais em caso de coronavirus', diz secretário

O secretário Municipal da Educação (Smed), Bruno Barral afirmou nesta terça-feira (12) que Salvador desenvolve um plano de contingência em caso de suspeita ou confirmação de casos do novo coronavírus na capital baiana. Segundo o secretário, há a possibilidade de fechamento das escolas municipais.

Durante a entrega do novo Centro de Educação Infantil (CMEI), em Boa Vista do Lobato, Barral revelou que, apesar de não ter casos suspeitos do novo vírus em Salvador, ele tem mantido conversas com a secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre a atuação dos profissionais da saúde nas escolas do município.

"Salvador possui um plano de contingência hoje no munícipio. Conversei hoje mais cedo com o secretário Léo Prates [da Saúde] sobre isso. O que acontece é que hoje, em Salvador, não temos nenhum caso suspeito. Como não temos, ainda não temos o porquê entrar no plano de contingência. Mas, se houver a necessidade de entrar, vamos seguir todas as regras e passos. E um deles, inclusive, é evitar aglomerações públicas e, quem sabe, pensar no fechamento das escolas", disse o secretário.

Leia também: Guia do 'corona': tudo o que você precisa saber sobre o novo vírus que já chegou ao Brasil

Barral revelou ainda que a ideia da prefeitura nesse momento é estar atenta aos casos que possam vir a acontecer e reforçar as ações educacionais nas escolas, incentivando a lavagem das mãos, não tocar os rostos e fazer com que a cidade se cubra o máximo para evitar que o coronavírus chegue de forma muito forte na cidade.

"A gente segue o trabalho, sem casos suspeitos, mas com atenção para executar o plano de contingência, caso isso aconteca", completou.

No mesmo evento, o prefeito ACM Neto informou sobre possibilidade de mudanças na programação do Festival da Cidade, previsto para o final do mês para comemorar o aniversário de Sallvador. "Existe a possibilidade, mas essa informação eu só darei amanhã. Nós estamos convocando uma coletiva de imprensa para tratar de ações de combate ao aumento da dengue em Salvador, um episódio que está acontecendo em todo o Brasil e estamos preocupados e precisamos do comprometimento da comunidade. A prefeitura vai anunciar uma série de ações, e amanhã eu também vou informar o que vai acontecer com a programação do aniversário da cidade, em função do momento em que vive o Brasil e o mundo. Nós fizemos série de reflexões a respeito e amanhã será anunciado".

Na Bahia

O estado registra três casos confirmados do novo coronavírus - todos em Feira de Santana. O terceiro foi confirmado nesta quarta-feira (11). A paciente de 68 anos é de Feira de Santana, no Centro Norte baiano, e teve contato domiciliar com a segunda paciente confirmada com covid-19.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) logo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar pandemia do novo coronavírus.

A nova paciente, que é mãe da empregada doméstica infectada pela patroa, está com sintomas leves e ficará em isolamento domiciliar por duas semanas, adotando as medidas de precaução de contato.

Este é o segundo caso de transmissão local do vírus, que já é considerado circulante no estado. As amostras foram coletadas na própria residência da paciente e analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), que a partir desta semana foi autorizado a realizar os exames para detectar diretamente o covid-19, sem necessidade de contraprova em laboratório de referência nacional.

Outros casos

O primeiro caso de coronavírus confirmado na Bahia foi de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira, que viajou para as cidades de Milão e Roma, na Itália, e retornou no dia 25 de fevereiro. A paciente circulou por três dias na capital até procurar atendimento no Hospital Cardio Pulmonar, na Avenida Garibaldi, em Salvador.

A mulher acabou infectando a empregada que trabalha na sua casa, uma mulher de 42 anos, confirmada como o segundo caso da doença na Bahia - o primeiro de transmissão local.

A primeira paciente saiu do período de isolamento nesta quarta-feira (11), enquanto a segunda está sem sintomas e entra no seu oitavo dia de observação. Ao todo, ambas cumprirão 14 dias de isolamento.

As pacientes confirmadas para o coronavírus seguem sendo monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com a Vigilância Municipal de Feira de Santana.

Notificações

De janeiro até às 17 horas de hoje (11), a Bahia registrou 187 casos notificados com suspeita de corionavírus, sendo três confirmados, todos em Feira de Santana. Outros 133 foram descartados e 51 aguardam análise laboratorial.

Ao todo, 25 municípios da Bahia fizeram notificações oficiais ao Cievs-BA.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier