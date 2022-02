Há dois meses na Ucrânia, Edson, ex-Bahia, foge para a Polônia

O volante Edson, que estava no Bahia até o início da atual temporada, é um dos 40 brasileiros que atuam nas duas primeiras divisões do futebol ucraniano. Com a invasão da Rússia ao país, na madrugada desta quinta-feira (24), o brasileiro está de partida para a Polônia - ao menos que temporariamente.

Nesta tarde, o jogador postou uma foto dentro de um carro, acompanhado do conterrâneo Talles, ex-Fluminense e Vila Nova, e do argentino Fabricio Alvarenga, ex-Coritiba. Todos os três defendem o Rukh Lviv.

"A caminho da Polônia com os amigos. Que possamos chegar lá bem e com segurança", escreveu.

Postagem de Edson, que está indo para a Polônia

(Foto: Reprodução)

Edson chegou à Ucrânia há dois meses, para atuar pelo Rukh Lviv. O clube é sediado na cidade de Lviv, a 469 km de distância da capital Kiev. Mais cedo, em uma outra postagem, ele havia tranquilizado familiares e amigos, afirmando que o clima, no local, ainda era de segurança.

"Queria dizer que estou bem. A cidade que estou fica distante da capital e fronteiras com a Rússia. Aqui na cidade, por enquanto, as pessoas vivem normalmente, mas a preocupação existe e é evidente como vocês estão vendo...Já estou em contato com o clube, junto com outros estrangeiros, esperando orientações do que devemos fazer de agora em diante, mas estou bem", publicou.

A transferência de Edson, Talles e Fabricio à Polônia foi definida após reunião com o clube, no início desta tarde. A cidade ainda não é conhecida.

O volante, de 23 anos, atuou pelo Bahia por três temporadas antes de ir ao Rukh Lviv, no início deste ano. Ele chegou ao Esquadrão em 2019, para fazer parte do time de transição. Ganhou destaque e passou a integrar o elenco profissional. Inclusive, fazia a pré-temporada com o grupo treinado por Guto Ferreira, mas foi negociado diante da investida do Rukh Lviv.

Ao todo, Edson disputou 45 partidas com a camisa tricolor e faturou dois títulos: Campeonato Baiano de 2020 e Copa do Nordeste de 2021.