Há seis jogos sem vencer, Bahia vê distância recorde para Libertadores

A sequência de seis partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, cujo último episódio foi a derrota por 3x1 para o Flamengo no domingo (10), deixou o Bahia na sua maior distância para a zona de classificação à Copa Libertadores ao longo das 32 rodadas já disputadas.

Seis pontos separam o tricolor, com 43, do Internacional, sétimo colocado com 49. O time gaúcho fecha a zona de acesso à competição continental porque o Athletico-PR, sexto colocado, já tem vaga garantida na Libertadores devido ao título da Copa do Brasil. Com isso, o original G6 do Brasileirão atualmente é um G7.

A diferença do Bahia para essa zona jamais foi maior e só uma vez foi igual: após a 15ª rodada, o time estava a seis pontos do Corinthians, que na época era o sexto colocado – não havia G7. Isso aconteceu após o empate com o Goiás por 1x1, na Fonte Nova, no dia 18 de agosto.

No comparativo, a situação de três meses atrás era pior porque o Esquadrão ocupava a 10ª colocação. No momento está em 9º.

Porém, pesa contra o Bahia não só a má fase da equipe como também o pouco tempo para recuperação. Restam somente seis rodadas para o fim da Série A, no dia 8 de dezembro.

Por isso, o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) considera o tricolor com apenas 3,2% de chance de classificação para a Libertadores. O Internacional, que encerra o G7, tem 59,1%.

A configuração das vagas brasileiras no principal torneio da América do Sul ainda podem mudar, pois o Flamengo está na final da edição atual, que será disputada no dia 23, contra o River Plate, em Lima. Se o time carioca for campeão, outra vaga será concedida através do Brasileirão.

No entanto, mesmo um eventual G8 não melhora muito a situação atual do Bahia. Isso porque o 8º colocado, o Corinthians, também tem 49 pontos, seis a mais que o Esquadrão.

O próximo jogo do tricolor é no domingo (17), às 16h, contra o Palmeiras, na Fonte Nova. Corinthians e Internacional se enfrentam no mesmo dia e horário, no Itaquerão, em São Paulo.