Hack at Schools: alunos criam contêiner para reduzir poluição do ar

A Maratona da Nasa Hack at Schools teve mais uma etapa na Bahia. Desta vez, a competição aconteceu na cidade de Amargosa, nas escolas da rede estadual.

Esta etapa contou com a participação de 93 aluno e 23 projetos foram apresentados no total, no Colégio Estadual Pedro Calmon. Dos participantes, 60% foram meninas.

A equipe vencedora foi a Blue, com o professor Otávio e os alunos Anna Beatriz da Costa Cruz, Emelly Moreira Rodrigues de Souza, Ismael Esli Oliveira Bispo e Ycaro dos Santos Silva Andrade. O grupo cumpriu o desafio Terra. Eles criaram o projeto de espalhar um contêiner pela cidade que possui uma das funcionalidades das árvores: ele absorve o gás carbônico e separa do oxigênio. O O2 é liberado e o gás carbônico será comercializado, contribuindo assim para reduzir a poluição do ar.

Em segundo lugar ficou a equipe Cometa, com o professor Esmeraldo Fábio e dos alunos, Gilberto Neto, Isabela Santos, Karen Brenda Camilo e Rikelme Souza. A equipe trabalhou no desafio Espaço e elaboraram um plano perfeito para ir até Marte, montando uma base de mineração na lua para extrair o hélio-3 (He-3), que servirá como combustível, tanto para a própria base como também para o foguete.

Já o terceiro lugar ficou com a equipe SSF, com o professor Esmeraldo Fábio e dos alunos, Esdras de Almeida, Júlia Victoria Silva, Otávio Augusto Souza e Paula de Jesus. O grupo trabalhou no desafio Terra e elaborou um dispositivo para diminuir a emissão de gases poluentes, os transformando ainda em fertilizantes ao serem processados.

As equipes vencedoras do Hack at Schools, formadas por alunos e professores, irão inscrever seus projetos no NASA Space Apps 2022, que acontecerá de forma híbrida nos dias 30 setembro a 5 de outubro), concorrendo então pela cidade de Salvador, impactando assim alunos, professores e as escolas.

O Hack at Schools é uma realização do Space Terra, um hub de conexões de projetos de impacto que interagem nos elos das hélices da inovação e que acredita na educação e empreendedorismo como agentes de transformação social.