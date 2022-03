Hacker invade perfil de Wesley Safadão e faz posts pornográficos

A conta de Wesley Safadão no Twitter foi hackeada nesta quarta-feira, 23 de março. O perfil do cantor possui quase 5 milhões de seguidores na rede social.

O artista costumava usar o Twitter para falar com os fãs e compartilhar fotos, mas o perfil ficou cheio de postagens preconceituosas e conteúdo pornográfico. As publicações foram escritas em inglês.

Safadão ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Twitter aconselha a utilização de duas ferramentas disponíveis dentro da plataforma para dar mais segurança aos usuários. Essas ferramentas estão disponíveis na aba "Segurança" dentro de "Configurações".

As publicações foram apagadas cerca de 4 horas após a invasão.



As informações são do Jornal O Povo.