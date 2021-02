Hamburgueria cria combos de Carnaval e espera vender até dois mil sanduíches

O circuito do Carnaval mudou para o sofá e o combo da hamburgueria Tá Rebocado! (@tarebocado), também. O estabelecimento, que fica localizado ali bem no burburinho da folia, na Barra, não pensou duas vezes em buscar uma alternativa para contornar os efeitos da pandemia diante da necessidade de um Carnaval sem aglomeração, suor, empurra-empurra e trio elétrico.

E assim a marca criou combos personalizados para quem vai curtir a folia em casa, acompanhando as lives carnavalescas que artistas como Bell Marques, Leo Santana, Xandy (Harmonia do Samba), Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury prometem para este fim de semana. A meta é colocar mais de 2 mil hambúrgueres na rua, com a venda de 150 combos, que devem responder pelo dobro do faturamento diário. Mensalmente, o ganho bruto chega, em média, a R$ 90 mil.

Antes mesmo de liberar a passagem para o bloco do delivery, a hamburgueria já fechou 30 encomendas para o Carnaval. “A festa é um ponto fora da curva em relação ao ano todo. Chegamos a faturar na semana do Carnaval, o equivalente ao mês inteiro. Vendemos acima de mil hambúrgueres por dia. Temos a expectativa de que os combos façam sucesso entre os clientes, como sempre foi em carnavais passados, mas num formato virtual, mais sensato ao momento”, afirma um dos sócios da marca, Thiago Mascarenhas.

São três kits para todo tipo de folião, com direito até a confete e serpentina. Tem o Pipoca (individual), Bloco (para duas pessoas) e o Camarote (quatro pessoas). Todos acompanham o sanduíche, a batata frita e cerveja Budweiser long neck. Os preços variam de R$ 37,90 a R$ 149,90.

“Todo o movimento de lives e o próprio momento fizeram com que buscássemos uma alternativa diferente para que os nossos clientes possam assistir aos seus artistas preferidos, junto ao seu lanche preferido, dentro de suas residências, algo fundamental para a segurança de todos na pandemia”, diz.

O Utrasmash é uma linha de sanduíche com quatro opções. O hambúrguer vem com duas carnes prensadas na chapa, american chesse e a partir daí vai mudando os toppins (ingredientes), de acordo com a fome do cliente. “São hambúrgueres com sabores mais leves e simples, para que o folião de casa se sinta super bem, livre para dançar e curtir. O cheese bacon e o cheeseburguer são as versões mais pedidas”.



Entregas

A hamburgueria começou há cinco anos no formato de food truck, passando, posteriormente, para a loja física. Com o sócio Danilo Marins, Thiago Mascarenhas viu o atendimento delivery crescer de 30% para 100% em participação no faturamento durante a pandemia.

“Nós criamos nossa loja virtual, com novas possibilidades de realização do pagamento sem o contato físico. Fizemos um ajuste de toda forma de se relacionar com os nossos clientes e assim preserva a segurança desde a produção até a entrega”.

Foram investidos mais de R$ 300 mil na loja física, no desenvolvimento de aplicativo próprio e na melhoria da logística de entrega. Na operação para o Carnaval, Thiago conta que reforçou a equipe de cozinha e de entregadores.

“Temos hoje um estoque maior, uma equipe reforçada na cozinha, 12 entregadores próprios disponíveis, fora um banco com mais de 220 entregadores que ficam na região da Barra. Toda essa estrutura foi montada para conseguir soltar diversos pedidos ao mesmo tempo e atender a cidade por completo, dentro do nosso raio”.

A marca tem como plano de expansão a abertura da nova unidade no mês que vem, no bairro do Costa Azul, e a contratação de 12 novos funcionários. “Neste momento de crise ter resiliência é muito importante. Conseguimos atravessar esse período sem ter que desligar ninguém da empresa, mantemos o salário de todos integralmente, mesmo com a carga horária reduzida. O objetivo é crescer 150% esse ano”, pontua Mascarenhas.





QUEM É

Thiago Mascarenhas é chef de cozinha e, junto com o engenheiro civil, Danilo Marins, um dos sócios da hamburgueria Tá Rebocado!, localizada na Barra, em Salvador