Hang se defende após presidente citar interferência no Iphan: ‘Nunca pedi favor a Bolsonaro’

No centro de uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o presidente Luciano Hang utilizou as redes sociais para se defender. Em evento da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp) na quarta-feira (15), Bolsonaro disse que “ripou todo mundo” do Iphan após o órgão interditar a construção de uma loja de Hang.

“Temos 168 lojas, vocês não fazem ideia das asneiras que já presenciei. Leis sem pé nem cabeça, tudo precisa de um carimbo, um alvará, uma licença… um verdadeiro calvário. Quem quer ter um negócio no Brasil, ajudar no desenvolvimento e gerar empregos é tratado como uma pessoa do mal, que deve ser podada e não incentivada. Bolsonaro usou o meu exemplo para expor algo que acontece com QUALQUER empreendedor brasileiro todos os dias”, escreveu Hang no Instagram.

De acordo com o presidente da República, a paralisação da obra estaria associada a descoberta de um antigo “azulejo” durante a fase de escavações. “Botei outro cara lá. O Iphan não dá mais dor de cabeça para gente”, afirmou Bolsonaro.

A suposta interferência de Bolsonaro foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Uma notícia-crime contra o presidente foi protocolada. O caso foi distribuído e terá como relator o novo ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o cargo.