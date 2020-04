Harmonia do Samba, Léo Santana e Parangolé farão live juntos

O Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana resolveram unir forças e realizar uma live no dia 1º de maio, a partir das 21h. A transmissão acontecerá no canal oficial do YouTube dos três artistas e do "Encontro de Gigantes".

O encontro tem como objetivo entreter os fãs das bandas durante a quarentena e alertar sobre a necessidade de se ficar em casa na luta contra o coronavírus.

A live que reunirá alguns dos maiores artistas do pagode baiano terá um repertório recheado de sucessos de cada um deles. A ideia surgiu a partir do projeto já existente, “Encontro de Fenômenos”, liderado por Xanddy, Tony e Léo um mega show que roda o Brasil e tem várias edições agendada durante o ano nas principais cidades do país.

Os três artistas cantam juntos e ou se revezam no mesmo palco, acompanhados de suas bandas completas que também se apresentam simultaneamente.

A Live Encontro de Fenômenos terá duração de 3 horas e também está engajada com o projeto 'Lives Que Alimentam', idealizado pela Salvador Produções e vários artistas, em prol de instituições e famílias que necessitam de apoio, com doações e cestas básicas.