Haxixe avaliado em R$ 84 mil é apreendido em condomínio na Bonocô

Cerca de 2,1 kg de haxixe foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira (7) na casa de um morador de classe média na Avenida Bonocô, em Salvador. A droga é avaliada em R$ 84 mil, segundo a polícia.

A situação começou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas na Boca do Rio. Ele foi questionado sobre a procedência do haxixe que levava e afirmou que pegava com um homem no Condomínio Vale das Flores, na Bonocô.

A Polícia Militar foi então até lá, flagrando o fornecedor com a droga, além de meio quilo de maconha, um pé da erva em uma estufa, duas balanças, substâncias químicas e ainda caderno com anotações sobre o tráfico. O traficante contou que vendia o haxixe para clientes de bairros nobres da capital.

Os dois suspeitos foram presos e levados para a Central de Flagrantes. "O consumo de entorpecentes financia a compra de armas e as mortes por disputas de territórios entre traficantes. A polícia faz o combate diário, mas é preciso que a sociedade colabore", diz o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.