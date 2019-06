Hebe Camargo e Sílvio Santos tiveram caso, diz Jorge Kajuru

O senador e ex-apresentador de TV Jorge Kajuru foi entrevistado pelo canal de YouTube Na Lata, comandado por Antônia Fontenelle. No bate-papo, entre diversas revelações que fez, ele contou sobre um suposto caso entre Hebe Camargo e Sílvio Santos.

De acordo Kajuru, ele teria ouvido uma conversa entre Adriane Galisteu e Hebe, no camarim da apresentadora, na qual ela confessava já ter tido um caso com o dono do SBT.

“Adri, você errou em mandar o Silvio Santos tomar no c*. Vamos falar a verdade? O que o Silvio quer com você é apenas uma noite em Miami. Ou você acha que eu não dei pro Silvio quando tinha a sua idade e era bonita como você? Claro que eu dei", teria dito Hebe.

Veja a entrevista completa: