O governador Helder Barbalho (MDB) foi reeleito no Pará. Com 80% das urnas apuradas, ele, que está com 69% dos votos, não pode mais ser alcançado por Zequinha Marinho (PL), que está em segundo lugar.

Aliado de Lula, ele foi eleito no segundo turno nas eleições de 2018, recebendo 55,43% dos votos, ficando à frente de Marcio Miranda, que concorria pelo extinto DEM.