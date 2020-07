Helicóptero cai na Baía de Guanabara com pelo menos duas pessoas a bordo

Um helicóptero caiu no mar da Baía de Guanabara, na altura da Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que realiza buscas no mar, com auxílio da Marinha do Brasil, há pelo menos duas vítimas, ainda não identificadas, que estavam a bordo da aeronave. Inicialmente, a informação era de que três pessoas estavam na aeronave.

O jornal carioca Extra diz que as primeiras informações dão conta de que as duas vítimas foram resgatadas com vida. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde delas.

Agentes do Grupamento Marítimo e do Batalhão de Botafogo, na Zona Sul, foram acionados para o socorro.

Ainda não há informação sobre o que teria causado o acidente.