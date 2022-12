Hemóvel vai receber doações de sangue na Estação da Lapa até dia 31 

O Hemóvel, unidade de coleta externa de sangue da Fundação Hemoba, está nesta semana na Estação da Lapa, em Salvador, das 8h às 17h, de 26 a 30 de dezembro, e das 8h às 13h, no dia 31.

Neste período, o posto de coleta do Salvador Norte Shopping permanece fechado. Os demais postos da Hemoba funcionam normalmente no horário habitual. No sábado (31), apenas o Hemocentro Coordenador (Av Vasco da Gama) estará aberto das 7h às 14h.

Por ser itinerante, com número de cadeiras reduzido, o Hemóvel tem uma capacidade de atendimento menor do que as unidades fixas, coletando uma média de 100 bolsas ao dia, todavia promove uma maior aproximação social para a causa da doação de sangue.

Horário de atendimento

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama) recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. No Salvador Norte Shopping, o atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site:

Quem pode doar

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue. Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).