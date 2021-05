Herança milionária de KC Kevin ficará para filha, diz mãe do cantor

Durante entrevista ao 'Domingo Espetacular', da RecordTV, Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, esclareceu que não há briga pela gerança milionária do funkeiro, pois todo o valor ficará para a filha do cantor.

"Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. (...) Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele", disse Valquíria.

Kevin era pai de Soraya Nascimento Gusmão, de 5 anos. Evelin Gusmão, mãe da criança, postou logo depois do acidente que tem certeza de que a menina continuará tendo orgulho do funkeiro: "Sempre ensinei assim e vou manter isso".

MC Kevin morreu no dia 16 de maio após cair da varanda de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. As investigações do caso negaram a possibilidade de ter sido um crime, dizendo que a queda foi um acidente.

Kevin tinha uma vida de luxo. Carros caríssimos, como o último veículo que encomendou, uma BMW i8 avaliada em R$ 700 mil. Além disso, o cantor faturava R$ 1 milhão por mês, de acordo com seu ex-empresário.

Apesar disso, o cantor também acumulava dívidas, principalmente com o banco. Chamava atenção também um débito dele na conta de energia.

A mãe de Kevin também disse para o programa da Record que o filho parecia pressentir que não teria vida longa. Segundo Valquíria Nascimento, Kevin sempre dizia: "Eu sou uma estrela cadente, mãe. Eu vou viver pouco tempo".

Para o pai do artista, Agnaldo Bueno, o que causou o acidente de seu filho foi uma alucinação decorrente do uso de drogas.

"O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética", analisou.

O laudo do exame toxicológico realizado no corpo de Kevin apontou altos níveis de álcool, além da presença de maconha e uma droga sintética chamada MD.

