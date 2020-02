Hermano Guanaes assume direção do Museu de Arte Moderna da Bahia

O Museu de Arte Moderna da Bahia, que estava sem direção desde o dia 7 de dezembro de 2019, já tem novo diretor. O bacharel em Direito Hermano Queiroz, que trabalhava no Iphan, em Brasília, foi nomeado nesta segunda-feira (10) pelo diretor do Ipac, João Carlos Oliveira. O nome do baiano de Palmeiras, na Chapada Diamantina, para assumir o cargo, já havia sido anunciado pela coluna no último dia 4 de janeiro, quando o então futuro diretor do MAM-BA confirmou que estaria retornando a Bahia para assumir o espaço do Solar do Unhão. Na ocasião, Hermano Queiroz declarou que estava se preparando para se desligar do órgão nacional e fixar residência na capital baiana.

Hermano Guanais Queiroz assume o cargo depois de muita polêmica em torno da ocupação do espaço, que é um patrimônio tombado, para grandes shows. À época, questionado sobre o assunto, o agora diretor disse que era preciso entender a questão técnica. “Há órgãos especializados em dizer exatamente qual a suportabilidade do equipamento, tanto em relação a questão de segurança quanto de preservação patrimonial”.

(Foto: Divulgação)

Procurados pela coluna, o diretor do Ipac e o novo diretor do MAM, não responderam às mensagens nem atenderam as nossas ligações.

Ainda sobre os museus baianos, o diretor do Ipac exonerou neste final de semana, o diretor do Museu de Arte da Bahia, Pedro Arcanjo. Na leva, foi exonerada também Ana Liberato, que atuava no gabinete do diretor-geral do IPAC e que já foi diretora interina do MAM-Ba. A exoneração de Arcanjo pegou de surpresa os funcionários do museu. “Até agora estamos sem saber o que vai acontecer aqui”, disse um servidor do museu que pediu sigilo sobre sua identidade. Procurado, Pedro Arcanjo, através de sua assessoria, disse que prefere não se manifestar por enquanto.