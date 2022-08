Herói da classificação do Vitória, Marco Antônio sofre fratura

O zagueiro Marco Antônio, do Vitória, sofreu uma fratura na mão direita durante a partida contra o Brasil de Pelotas, na qual fez dois gols e foi fundamental para o rubro-negro classificar para a segunda fase da Série C.

A confirmação se deu nesta terça-feira (16), com um exame de ressonância magnética. De acordo com o médico Luís Filipe Fernandes, o atleta usará uma imobilização sob medida que permitirá que ele participe dos jogos.

“O atleta se encontra em tratamento fisioterápico e medicamentoso e reiniciará os treinamentos com o uso da imobilização”, afirma o médico. Mais cedo, o zagueiro não treinou hoje.

A contusão ocorreu quando Marco Antônio caiu sobre o punho ao disputar uma bola na área com um atacante adversário.

O Vitória estreia no quadrangular decisivo da Série C no domingo (21), às 16h, contra o Paysandu, no Barradão. O grupo tem ainda ABC e Figueirense, que se enfrentam sábado (20), às 17h, em Natal. Após seis rodadas, os dois melhores colocados garantirão o acesso para a Série B 2023.