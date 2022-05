Herói do Bahia, Davó vibra após marcar primeiros gols: 'É um sonho'

A cobrança era grande, mas os primeiros gols de Matheus Davó com a camisa do Bahia vieram em momento importante. Na noite desta sexta-feira (20), o atacante marcou duas vezes e deu ao Esquadrão o triunfo por 2x1 sobre a Ponte Preta e consequentemente a liderança da Série B.

No segundo tento, quando o jogo estava empatado por 1x1, Davó usou o queixo para mandar a bola para o fundo da rede. Após o jogo, ele comentou o lance e disse que está vivendo um sonho.

"Eu acho que foi meio com pé, cabeça. A vontade de fazer o gol estava grande. Importante foi o resultado para presentear essa torcida maravilhosa. Estou muito feliz por ter feito os primeiros gols com a camisa do Bahia. É um sonho", afirmou.

"Estou muito feliz. O que essa torcida faz aqui é de arrepiar", completou o atacante.

O triunfo sobre a Ponte Preta deixa o Bahia com 16 pontos, empatado com o Cruzeiro. O tricolor leva vantagem no saldo de gols e vai secar o time mineiro para se manter líder. A Raposa recebe o Sampaio Corrêa, domingo (22), no Mineirão.

O Bahia agora vai ter uma semana inteira de descanso até o próximo compromisso. O Esquadrão volta a entrar em campo apenas na sexta-feira (27), quando visita a Tombense.