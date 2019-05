Herói do jogo contra o Vila Nova, Ruan Potó seria substituído

Dois nomes assinaram os três gols marcados pelo Vitória nesta recém-iniciada Série B do Campeonato Brasileiro: Caíque Souza e Ruan Potó. Este último marcou duas vezes contra o Vila Nova e garantiu a primeira vitória rubro-negra na competição.

Em comum, os dois jovens atletas possuem características de partir para cima do adversário, buscar o drible e sempre procurar o gol. Mas além disso, e talvez esse seja o fator mais importante, os dois garotos possuem o Vitória em seu próprio DNA.

Criados nas categorias de base do Leão, Caíque e Ruan têm ganhado oportunidades por conta do choque de gestão que o Vitória vem passando: atletas sendo dispensados, outros chegando e a divisão de base passa a ganhar mais espaço no time.

Os dois fizeram sua estreia no profissional na partida contra o Botafogo-SP e, naquela ocasião, o time saiu derrotado por 3x1, mesmo depois de abrir o placar graças ao gol de Caíque Souza.

Uma semana depois e a história mudou: novamente um menino da base foi quem colocou a bola na rede, desta vez em dose dupla e garantindo para o Vitória um resultado que não aparecia há quase três meses: o triunfo.

O segundo gol de Ruan Potó aconteceu graças a um acaso, segundo o próprio técnico do time, Claudio Tencati. Na entrevista após o jogo contra o Vila Nova, o treinador afirmou que pensou em tirar Ruan do campo por conta do desgaste físico que o garoto sofreu no decorrer do jogo.

A alteração só não aconteceu porque o Vitória já tinha queimado todas as suas três mudanças com as entradas de Gabriel Bispo, Nickson e Felipe Garcia.

“Futebol tem umas coisas interessantes. O Ruan era para ser substituído se eu tivesse mais uma em função da cãibra ali. Como não tinha mais, ele permaneceu em campo, troquei o posicionamento dele com Nickson”, apontou Tencati.

Mudança de perfil

O Vitória precisou encarar uma mudança no seu perfil de jogo por conta de um pedido feito pelo próprio presidente do clube, Paulo Carneiro. Quem contou essa história foi o técnico Claudio Tencati.

Presidente exigiu mudança nos conceitos do time dentro de campo (Foto: Divulgação)

Segundo o treinador, lhe foi solicitado que o Vitória resgate o futebol agressivo que fez com que o clube tivesse sucesso no passado: investir no apoio dos laterais e velocidade. Na entrevista que deu para o CORREIO durante as últimas eleições do rubro-negro, Paulo Carneiro já falava que o Vitória precisa investir em jogadores jovens e na própria divisão de base para sair da situação complicada que vive.

“Ele traçou um conceito de jogo para o Vitória. Tive que remodelar o conceito de jogo nesta semana, mas isso leva tempo. Não é do dia para a noite. Nós precisamos evoluir os jogadores no aspecto físico, a parte tática, que é coisa que a gente sabe que tem que evoluir, até porque mudamos a característica de jogo”, declarou Tencati.

O próximo desafio do Vitória e seus meninos é contra o Guarani, fora de casa, no próximo dia 13, pela quarta rodada da Série B. O jogo acontece no Brinco de Ouro, em Campinas.



