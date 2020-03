Hidden antecipa encerramento da primeira edição por conta do coronavírus

Após uma temporada de quase três meses, os produtores do Hidden Salvador decidiram antecipar o fechamento de sua primeira edição para este final de semana ao invés do fim do mês, como era previsto inicialmente. A razão da antecipação é o surto do novo coronavírus e os realizadores optaram por encerrar a operação antes, para garantir a segurança do público e da equipe que atua no projeto de ocupação urbana.

“Decidimos antecipar o fim da operação porque para nós, a segurança, saúde e bem-estar dos nossos clientes e colaboradores, é prioridade”, explica Mariana Braga, uma das organizadoras do evento.

Inaugurado no dia 2 de janeiro, o Hidden Salvador se consolidou como espaço de entretenimento priorizando a enogastronomia e a música. Ao longo desta temporada, o projeto registrou mais de 250 horas de música tocadas durante os mais de 110 shows realizados por cerca de 130 artistas que se apresentaram no casarão da Rua Chile. Com capacidade para pouco mais de 100 pessoas por dia, o espaço registrou um público de mais de 6,5 mil pessoas em mais de dez semanas de funcionamento.

De acordo com os produtores, a segunda edição do projeto está prevista para acontecer no próximo verão. “Salvador abraçou o Hidden e estamos muito felizes com o resultado. Agora é esperar esse momento delicado passar e trabalhar para a próxima edição que, com certeza, será num espaço tão especial quanto o do casarão do Centro Histórico”, diz Claudia Lima, produtora do evento.