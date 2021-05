Hipertensos que retiram medicamentos no SUS são cadastrados para vacinação em Salvador

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Salvador tem registrado uma baixa procura da vacinação contra a covid-19 entre portadores de doenças crônicas elegíveis pelo Plano Nacional de Imunização. Segundo a prefeitura de Salvador, dos 136 mil cadastrados aptos na lista da Secretaria Municipal da Saúde, apenas 38 mil compareceram aos pontos de imunização para receber a dose do imunizante.



Para a gestão municipal, o baixo comparecimento pode ser motivado pelo desconhecimento tanto em relação ao direito de acesso à vacina , quanto ao quadro clínico de saúde, ou ainda a inclusão do nome na lista de contemplados.



Para facilitar o acesso desse público às doses, a Secretaria Municipal da Saúde inicia o cadastro automático dos portadores de hipertensão que retiram quatro ou mais medicamentos de uso contínuo para tratamento nos postos de saúde da rede SUS – Sistema Único de Saúde em Salvador.



A orientação da pasta é que esses pacientes acessem o site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/vacinacao-grupos-prioritarios/ para confirmar que o nome está na lista do grupo prioritário e em seguida procure os pontos de vacinação para receber a primeira dose do imunizante. No momento, estão habilitadas para imunização os portadores de pressão alta com idade igual ou superior a 40 anos.



Lista de unidades para vacinação das pessoas com doenças crônicas (comorbidades)



Drivers: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos); Parque de Exposições; FBDC Cabula; 5ª Centro de Saúde; Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.



Ponto Fixo: FTC Paralela, USF Curralinho, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Cajazeiras X, USF Itapuã, USF Vale do Matatu, 5ª Centro de Saúde; USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate e USF Plataforma.