História de Salvador será contada pela ótica indígena na TV Bahia 

A TV Bahia apresenta nos dias 26 de março e 2 de abril, após o Jornal Hoje, a terceira temporada do especial “Uma História Chamada Salvador”. A série faz parte das comemorações do aniversário da capital baiana, que completa 473 anos no próximo dia 29 de março. Dessa vez, será mostrado como os costumes soteropolitanos tem origem indígena.



Depois de abordar a história da capital baiana pelas óticas portuguesa e africana, em 2019 e 2020, os episódios deste ano vão mostrar uma Salvador com raízes nas contribuições dos habitantes que viviam no continente, antes da chegada dos portugueses. Escavações arqueológicas trazem à tona mais que artefatos, revelando a estreita e profunda convivência entre colonizadores e indígenas.

De acordo com o Diretor de Conteúdo da Rede Bahia, Eurico Meira da Costa, “a proposta de contar a história de Salvador a partir dos seus povos originários nasceu há três anos e, agora, vamos encerrar esse ciclo dando luz às contribuições indígenas. Conseguimos unir historiadores, antropólogos e jesuítas para falar de inúmeras curiosidades que estão bem perto de nós e nem imaginamos sua origem histórica”.

Foto: Divulgação

Nesta terceira temporada, será possível compreender a herança que moldou o jeito de falar e de ser do baiano. Um sítio arqueológico parcialmente explorado e esquecido está em um dos bairros mais populares de Salvador, sendo que entre os itens que contam a história dos soteropolitanos e serão apresentados no especial, estão assadores, urnas funerárias, utensílios e armas de centenas de anos.

“As curiosidades presentes nestes episódios são diversas. Destaco uma pesquisa inédita feita com o DNA de 40 mil brasileiros que contará parte da história da colonização e do nosso povo. O resultado é surpreendente”, afirma o Diretor de Conteúdo da Rede, Eurico Meira da Costa.

Uma História Chamada Salvador tem a direção de Ana Luiza Carvalho, reportagem de Mauro Anchieta e imagens de German Maldonado, Clériston Santana e Jefté Souza. A edição é de Melissa Tavares e Douglas Oliveira.