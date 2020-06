Historiador Rafael Dantas participa de live com Carolina Ferraz sobre epidemias

Rafael Dantas (reprodução Instagram)

A primeira semana de junho está sendo repleta de cultura e informação. É que a atriz e apresentadora Carolina Ferraz convidou o historiador baiano Rafael Dantas para contextualizar as epidemias e pandemias ao longo dos últimos séculos. Os bate-papos estão acontecendo no Instagram de Rafael (@rafadantashistorart) e da própria Carolina (@carolinaferraz), sempre às 18h. Durante as lives, Dantas tem abordado assuntos como Peste Negra, gripe Espanhola, moléstias do século XIX, AIDS e Ebola.

Carolina Ferraz (Reprodução Instagram)

“Iremos fazer essa série de lives até sexta-feira. Todas são repletas de referências históricas e indicações literárias e de filmes”, garante o jovem que, com 29 anos, já trabalhou na área de políticas públicas e atualmente faz parte da equipe da Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia. Vale conferir!

Duda e Aline Mendonça (divulgação)

Caminho da roça

Para seguir uma rotina mais saudável – e suave- durante esse período de isolamento social, o publicitário baiano Duda Mendonça preferiu deixar seu apartamento, no Carlos Costa Pinto, na Vitória, e seguir para o sul do Pará. Por lá, está passando a quarentena, ao lado da esposa Aline, na fazenda que mantém no município de Redenção.



Andrea Velame (Foto: Guilherme Mascarenhas)

Reestreia

Depois de uma pausa, em que se dedicou a projetos como a mostra de arquitetura e decoração Casas Conceito, a empresária e comunicadora Andrea Velame, que durante 11 anos apresentou o Tudo AV, na Band, está lançando o programa Fique Avonts. A série de lives será sempre às quintas, a partir das 20h, no Instagram @andreavelame. Para a estreia, amanhã, ela contará com a participação do designer Jader Almeida. Na ocasião, Andrea também anunciará as novidades da Casas Conceito 2020.



Martelo batido

O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário acaba de comprar o Hotel Glória, no Rio de Janeiro. O empreendimento será transformado em edifício residencial com apartamentos de diversas metragens, restaurante, co-working e piscina.

Trajetória

O engenheiro e executivo de marketing Estevan Sartoreli revela, em live do Chocolat Festival, a trajetória da marca de chocolates Dengo, que tem como sócio seu ex-chefe, o co-fundador da Natura, o empresário Guilherme Leal. A live, sob o comando de Marco Lessa, será realizada amanhã, às 17h, no Instagram @chocolat.festival.

Ricardo Almeida (divulgação)

Criando memórias

Para este Dia dos Namorados, Ricardo Almeida montou a campanha “Criando Memórias”. Utilizando o Spotify, cada pessoa, ao ganhar um presente da marca, receberá também uma música especial que marcou seu relacionamento. Será impresso um código no cartão de presente e, ao ser escaneado pela câmera do celular, começará sua reprodução. Com 22 lojas fechadas, uma delas inclusive na capital baiana, a empresa tem fortalecido sua presença digital através do e-commerce.

Declaração unilateral

Em recente entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, o procurador-geral da República, o jurista baiano Augusto Aras, comentou sobre a nota emitida pelo presidente Jair Bolsonaro em que disse esperar o arquivamento do inquérito da operação sobre as fake news, emitida no mesmo dia em que ele visitou inesperadamente a sede da Procuradoria Geral da República (PGR). Aras foi enfático ao concordar que a declaração o coloca em uma situação desconfortável. “Ocorre que é uma declaração unilateral. O presidente esqueceu de combinar comigo”, disse.

Reabertura

Seguindo o decreto do prefeito de Salvador, ACM Neto, as lojas de decoração da cidade voltarão a funcionar a partir desta quarta (3). O segmento anunciou que a reabertura seguirá todas as orientações das autoridades de saúde.