Hoje tem! Confira lista a ordem do desfile das marchinhas na Barra

O Carnaval de Salvador só começa oficialmente na quinta-feira (20), mas a véspera também conta com muita festa. O circuito Sérgio Bezerra, na Barra, está recheado de atrações que vão desfilar pela orla nesta quarta-feira (19) a partir das 19h.

Tradicionalmente, o Circuito Sérgio Bezerra conta com grupos de fanfarras e bandas. Neste ano, serão 28 apresentações.

Ordem do Circuito Sérgio Bezerra - Quarta (19):

XUPISCO

GRAVATA DOIDA

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CACHASAMBIER

AS PIRIQUITAS

SOAGENTÊ

HABEAS COPO

ALERTA GERAL

HOJE EU POSSO

A BARCA

TRICOLOR

100 COMENTÁRIOS

O CALDO

CERVEJA E PIMBA

JUS BARRIL

BLOCO DA FAIXA

BLOCO DE CAITITÉ

BLOQUETE

BLOQUINHO DO GIGANTE

CHUVEIRÃO

ESQUENTA

FAUNA E FLORA

OS PRIMOS

TOMO TODAS

MULHERES NO COMANDO

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.