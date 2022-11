Homem acusado de torturar e atear fogo na companheira é preso em Salvador

Um homem acusado de torturar, atear fogo e espancar a companheira foi preso, nesta quinta-feira (3), em Salvador. O crime, no entanto, ocorreu no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em setembro deste ano.

O acusado teve a medida cautelar cumprida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de Brotas, em um restaurante no bairro de Jardim Cajazeiras. Durante as investigações, na época do crime, ele teve o mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio solicitado ao Poder Judiciário e decretado em seguida.

De acordo com a titular em exercício da unidade especializada, delegada Lara Candice, o autor apresentou comportamento controlador e agressivo de forma gradativa. “Antes da tentativa de feminicídio, houve uma evolução da violência praticada contra a vítima. Esta situação que antecedeu o crime em questão não foi comunicada à família e nem a polícia. Por esse motivo, a denúncia é fundamental”, comentou.

O autor, que tem passagem por roubo, passará por exames de lesões corporais e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional.