Homem alvo de atentado em Nazaré se desentendeu com traficantes da Gamboa

A Polícia Civil (PC), através da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), segue investigando o atentado que aconteceu na última sexta-feira (5), na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, contra Lucas dos Santos Cerqueira, 21 anos, Karla Santos Soares, 37, e os filhos dela, de 2 e 15 anos, e já tem informações de que Lucas já teve envolvimento com práticas ilícitas e teria se desentendido com traficantes da Gamboa antes de ser baleado.

De acordo com a PC, ainda não há confirmação do que motivou o crime. No entanto, esses detalhes podem nortear a apuração da autoria e motivação do atentado.



“Equipes do Depom apuraram que o alvo, há cerca de três anos, integrou um grupo criminoso e teve envolvimento com o tráfico de drogas e assaltos na região do Pelourinho. Ele também teria se desentendido com traficantes da Gamboa. A motivação do crime ainda não está esclarecida”, informou, salientando que o carro onde estavam os quatro feridos passou por perícia.

Relembre o caso

Na ocasião, por volta das 21h, os quatro foram baleados dentro de um carro quando foram cercados por dois veículos com homens armados, socorridos pelo SAMU e conduzidos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Anteriormente, a PC já tinha informado os detalhes de como o atentado ocorreu. “Eles estavam em um carro quando homens, não identificados, chegaram em outros dois veículos, desceram, efetuaram diversos disparos de arma de fogo e fugiram”, escreveu por meio de assessoria.