Homem apontado como suspeito pela morte de adolescente em Caraíva está preso há 19 dias

Um homem preso no último dia 6, suspeito de envolvimento na morte da adolescente Nayra Gatti, 14 anos, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, extremo-sul do estado, deveria ter sido liberado nesta terça-feira (25), depois que a Polícia Civil identificou o verdadeiro culpado pelo crime. No entanto, mesmo após 19 dias preso, Valdeneves Soares dos Santos, 51 anos, segue detido.

A prisão do homem foi solicitada depois que a Polícia Civil teve acesso a áudios deixados por um outro suspeito, que foi identificado como o verdadeiro culpado pelo crime e se suicidou no último dia 5. Na declaração, Renan de Almeida Oliveira afirma que Valdeneves estava bebendo e usando entorpecentes próximo à garota, antes do crime. A vítima foi encontrada com lesões de violência sexual no início de dezembro de 2021.

O filho do homem inocente, que preferiu não se identificar, contou que o seu pai se entregou aos policiais ao ter conhecimento do áudio que o culpava pelo crime. “Ele foi pra delegacia, se entregou e deixou eles recolherem o material genético para realizarem os testes”, explica.

Valdeneves, que trabalha como pescador, tem dois filhos e quatro netos. “Quando a gente soube que ele estava sendo acusado, a gente preferiu acreditar nele, isso nunca tinha acontecido antes. Ele disse que era inocente e se entregou no mesmo dia”, relatou o filho, de 34 anos.

O delegado da 23ª Coorpin, com sede em Eunápolis, Moisés Damasceno, responsável pelo caso, explicou que a delegacia já solicitou a liberação do preso e espera somente o alvará da juíza.

O advogado de Valdeneves, Martin Arantes, declarou, no entanto, que a polícia enviou um ofício errado para o juiz logo no início da tarde e só identificaram o erro no final do dia, por isso, o pescador segue preso, mesmo depois de provada a sua inocência.