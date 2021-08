Homem-Aranha de Goiás escala viaduto em busca de um emprego; veja vídeo

Fantasiado de Homem-Aranha, um rapaz de 23 anos decidiu escalar o viaduto Nelson Mandela, em Anápolis, Goiás, pois estava desempregado e precisava de ajuda financeira. No vídeo da escalada, divulgado no Twitter, o autor da gravação descreve o homem como o novo Tom Holland, ator norte estadunidense que é protagonista dos filmes mais recentes do Homem-Aranha.

Na publicação, o usuário do Twitter escreve que o “homem-aranha está com risco de perder o emprego após o vazamento do trailer ‘Spider Man – No Way Home'” – próximo filme da franquia da Marvel, que teve seu primeiro trailer divulgado nessa segunda.

O Tom Holland o homem aranha com risco de perder o emprego após o vazamento do trailer de Spider Man No Way Home tá aqui na minha cidade em Anápolis ameaçando o Kevin Feige que vai pular se ele o demitir!!! pic.twitter.com/rGnp7k4yXK — Léo Bossa Nova (@Ieonardo) August 23, 2021

Segundo o Homem-Aranha de Goiás, ele tinha a expectativa de chamar a atenção de quem o visse e, desta forma, conseguir um emprego.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, que informou que o rapaz relatou que queria chamar a atenção, pois estava sem trabalho, com um filho de dois anos e uma esposa grávida.

Para o “Homem-Aranha” descer do viaduto, um bombeiro precisou subir no monumento para resgatar o rapaz desempregado. A identidade dele não havia sido divulgada até a publicação desse reportagem.