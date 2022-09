Homem arromba apartamento, sai com TV na mão e compra água no Parque Bela Vista

Um homem arrombou e invadiu um apartamento no Parque Bela Vista, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (22). Ele roubou pertences dos proprietários como uma televisão, um HD e perfumes. O suspeito também tentou invadir um apartamento vizinho, mas não conseguiu entrar. O crime aconteceu por volta de 14h30, no Conjunto dos Comerciários, na Rua Teixeira Bastos Barros.

Imagens capturadas pela câmera de segurança do local mostram o homem chegando ao local. Depois de cometer o crime, ele sai do local com um aparelho de TV em uma sacola e para em uma barraquinha da rua para comprar água. O ladrão conseguiu fugir.

Ana Lucia Oliveira, dona do apartamento furtado, conta que o marido dela ainda tentou seguir o indivíduo com um carro, mas não conseguiu o acompanhar, por conta do engarrafamento. Eles não moram no local.

"Quando os policiais chegaram, ele já tinha saído. Eles tentaram encontrar, apesar do homem estar com uma sacola com uma TV enorme, e não conseguiram", conta. Ana registrou um boletim de ocorrência na Delegacia. A Polícia Civil, no entanto, não retornou até a publicação da matéria.

De acordo com a vítima, essa não é a primeira vez que isso acontece no local. "Assaltos já aconteceram na rua, mas dessa forma de quebrar cadeado e porta foi a primeira vez. E olha q o meu apartamento tinha duas fechaduras na porta de madeira, sendo uma delas tetra. E mais um portão de ferro com cadeado", relata.

Ela diz que, há dois meses, pessoas entraram e roubaram um notebook e um iPhone da pessoa que estava morando lá. A pessoa se mudou do imóvel, mas, não havia sinais de arrombamento e, por isso, não foi registrado boletim de ocorrência.