Homem arromba portão de condomínio da Pituba e furta sete cadeiras

Um homem invadiu e levou cadeiras plásticas de um condomínio residencial, localizado no bairro da Pituba, em Salvador. As câmeras de segurança do local registraram o crime, que aconteceu na noite de terça-feira (14) na Rua Marechal Andréa. Toda a ação durou cerca de quatro minutos.

O síndico do condomínio, Danilo Cruz, contou que o suspeito forçou o portão da garagem e entrou normalmente no prédio. Ao notar que não tinha outros itens de valor no local, o homem levou sete cadeiras. Segundo o síndico, um morador do prédio que notou o portão danificado.

Danilo afirmou ainda que o condomínio já foi invadido outras duas vezes em 2019 e 2021 e que os suspeitos entraram no local da mesma forma, forçando o portão da garagem. Nos outros furtos foram levadas bicicletas dos moradores. “Umas 20h o morador me avisou que o portão estava quebrado, daí a gente desceu e demoramos cerca de 30 minutos para colocar no lugar. Por conta do tempo, nós decidimos não acionar a Polícia Militar, porque ia ser difícil de localizar o suspeito", disse.

O síndico registrou Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (15). A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Territorial da Pituba e que o caso já está sendo investigado.