Homem ataca pessoas com faca e é morto pela polícia de Londres

A Polícia Metropolitana de Londres informou que investiga um incidente "relacionado a terrorismo", após "várias pessoas" serem esfaqueadas e agentes terem baleado um homem suspeito neste domingo. A força policial disse que o incidente ocorreu no bairro de Streatham, na capital do Reino Unido, e que o suspeito foi morto.



A Polícia Metropolitana informou sobre o incidente na tarde deste domingo, pelo Twitter. "As circunstâncias estão sob avaliação; o incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo", diz a corporação.

Em outra mensagem, ela informou que aparentemente há duas vítimas feridas e que o quadro já foi controlado. "Nós divulgaremos mais informação assim que possível", diz a conta oficial da polícia londrina.