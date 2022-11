Homem atira contra quatro pessoas após briga em Itamaraju

Um homem atirou contra quatro pessoas em um bar no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, após uma discussão. O caso aconteceu na tarde de domingo (6).

A discussão teria sido de cunho político. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram levadas até o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI). Não há informação sobre o estado de saúde delas.



Ainda no local, a guarnição visualizou o suspeito machucado, após ser agredido por populares que estavam no estabelecimento. Após abordagem, foram encontrados com ele uma pistola 9 mm, um carregador com duas munições e uma motocicleta.

Os militares encaminharam o indivíduo para o hospital. Após o atendimento, o suspeito foi conduzido com todo material apreendido para a delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. O autor foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento e está custodiado.