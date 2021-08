Homem cai de passarela ao fugir de tentativa de assalto em Salvador

Um homem ficou ferido ao cair de uma passarela na manhã desta quarta-feira (4) na BR-324, próximo à Estação Acesso Norte, em Salvador.

A suspeita é de que ele pulou da passarela para fugir de uma tentativa de assalto, segundo a Polícia Militar. Uma equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas já encontrou a vítima recebendo socorro de uma equipe do Salvar, do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM).

Depois de colher informações com as testemunhas, os PMs fizeram rondas na região em busca de suspeitos, mas ninguém foi preso.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) chegou a interdiar uma via do local enquanto a vítima recebia socorro. O homem ferido foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) pela ambulância do Salvar.