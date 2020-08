Homem com 24 passagens pela polícia é morto em confronto com a PM no Boqueirão

Um homem que possuía 24 passagens pela polícia, acabou morto em confronto com a PM na noite de segunda-feira (24), na localidade do Boqueirão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico realizavam ações de combate ao tráfico de drogas, no Nordeste de Amaralina, quando encontraram o criminoso.

"Os militares passavam pela localidade do Boqueirão quando encontraram um grupo armado. Houve confronto e o indivíduo com extensa ficha criminal (homicídio, tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo), além de mandado de prisão, acabou atingido", informou a SSP, em nota.

Foto: Polícia Civil/Arquivo CORREIO

Ainda de acordo com a SSP, o homem foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, uma lanterna tática pra arma longa, 74 porções de maconha, R$ 60 e um celular. Uma fonte da polícia informou que o suspeito foi identificado como Edmilson dos Santos Oliveira Conceição, conhecido como Derror.

Edmilson foi um dos responsáveis pelo assalto a uma empresa de comunicação visual localizada no Horto Florestal, em 15 de fevereiro do ano passado. Na ocasião Edmilson e mais dois comparsas roubaram aparelhos celulares, relógios, um notebook e uma aliança avaliada em R$ 1 mil reais. Ele segue preso à disposição da Justiça. Na época, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido no Nordeste de Amaralina.