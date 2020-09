Homem comprou coroa de flores para esposa antes de tentar matá-la

Claudemir Pereira, de 45 anos, teria planejado a morte da ex-mulher e da vizinha antes de cometer suicídio, apontam as investigações da Polícia Civil.

Na segunda-feira (28), em Salto (SP), o homem atirou na ex-companheira Adriana Correia e matou, também a tiros, Ângela Muczinski, vizinha e amiga de Adriana. As informações são do portal R7.

De acordo com a polícia, Claudemir chegou a comprar um pacote funerário, com coroa de flores, que seria enviado ao velório da ex-companheira. O carro usado por ele no dia dos crimes era alugado.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi primeiro atrás de Ângela. Ele a abordou dentro do carro. A vítima saiu do veículo e logo em seguida foi atingida pelos disparos. Os dois filhos dela, de 2 e 4 anos, presenciaram o crime. Ela morreu no local.

Depois, Claudemir foi até um petshop e atirou contra a ex-mulher. Ela foi socorrida em estado grave e permanece internada no hospital. Um dos animais que estava no local morreu.

Conforme testemunhas, o atirador não teria aceitado o fim do relacionamento com Adriana. Ângela teria encorajado a amiga a se separar. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher do município.