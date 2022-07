Homem é apedrejado e abandonado sem roupas após briga de torcidas no CE

Um homem foi apedrejado e abandonado sem roupas nas proximidades da BR-116, na Grande Messejana, durante uma briga de torcidas nesta quarta-feira, 13. O caso foi registrado antes da partida entre Ceará x Fortaleza na Arena Castelão.

Muitas pedras foram deixadas no local e vídeos mostram o espancamento da vítima. Não há identificação formal. A Polícia Militar esteve no local e aguardou a chegada de uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que realizou o socorro.

Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz. A vítima apresentava uma série de lesões na cabeça e no rosto.