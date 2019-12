Homem é atingido por bala perdida no Nordeste de Amaralina

Encontrado agonizando na rua, Antônio Carlos da Conceição foi atingido por um tiro na virilha na tarde da última terça-feira (10). O fato ocorreu na rua Emídio Pio, no Nordeste de Amaralina.

Uma moradora do local informou aos policiais que homens estavam atirando na localidade. De acordo com a moradora, os autores dos tiros eram traficantes.

A Polícia Militar informou que agentes da 40ª Companhia Independente de Polícia Miliar foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e tráfico de drogas na Rua Emídio Pio, pro volta das 15h da terça.

A guarnição foi recebida com tiros e, ao final do tiroteiro, os policiais encontraram Antônio no chão. A vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelos agentes.