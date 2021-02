Homem é baleado enquanto fazia compras em supermercado de Cajazeiras

Um homem foi baleado na tarde desta segunda-feira (15) enquanto fazia compras no supermercado da rede Atacadão localizado no bairro de Fazenda Grande 2, na região de Cajazeiras, em Salvador. A vítima, que não teve sua identidade revelada, estava na área de congelados da loja quando foi atingida por quatro disparos.

O autor do crime fugiu após o acontecido. De acordo com pessoas que estavam no local, o atentado ocorreu após uma discussão entre os dois homens no interior da loja. A vítima foi atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para um hospital da capital baiana. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar (PM) afirma que a 3ª CIPM foi acionada pelo Cicom para atender a uma ocorrência em que um homem foi vítima de disparo de arma de fogo dentro de um supermercado na Estrada do Coqueiro Grande. No local, a guarnição encontrou um homem ao solo atingido na coxa esquerda por disparo de arma de fogo. Foi solicitada uma unidade do Samu para atendimento, pois a vítima não tinha condições de se locomover.

A tentativa de homicídio deverá ser investigada pela 13ª Delegacia Territorial (DT), da Polícia Civil. Serão ouvidas testemunhas e as câmeras do Atacadão serão analisadas pelos investigadores para identificar o suspeito do crime.