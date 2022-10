Homem é baleado na praia da Ribeira

Um homem de 42 anos foi baleado na praia da Ribeira, na tarde dessa segunda-feira (17). Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma motocicleta já chegaram atirando.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 17ª CIPM, durante rondas de intensificação de patrulhamento na Avenida Beira Mar, no bairro da Ribeira, se deparou com um homem baleado.

A vítima foi socorrida pelos militares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio, e depois foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o seu estado de saúde. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia do Bonfim.