Homem é condenado a 10 anos de cadeia após injetar sêmen em mulher nos EUA

O estadunidense Thomas Stemem, de 53 anos, foi condenado a 10 anos de prisão após, em fevereiro do ano passado, injetar sêmen em uma mulher com uma seringa. O caso aconteceu em um mercado de Churchton, no estado de Maryland.

Katie Peters estava colocando o carrinho de compras de volta quando sentiu uma dor em suas nágedas. Primeiro ela o questionou se o homem queimou um cigarro lá, só depois ela percebeu que ele usara a seringa para injetar o sêmen.

Na condenação, que saiu nesta semana, ele também foi sentenciado a outros cinco anos em liberdade condicional por agressão de segundo grau a uma jovem de 17 anos com quem também teve contato, apesar de ela não ter se ferido, segundo o jornal americano The Washington Post.

A decisão foi proferida quase três meses após Stemem firmar um acordo de confissão que permite ao réu se declarar culpado sem admitir que cometeu um crime. O caso foi descrito pelo juiz como "absolutamente bizarro e perturbador".