Homem é condenado a 21 anos de prisão por homicídio em Riacho de Santana

Um homem identificado como Jairo Henriques Fernandes Magalhães foi condenado a 21 anos de prisão pelo homicídio de Jorge Paulo Amorim da Silva. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o condenado teria discutido com a vítima no dia 13 de agosto de 2018, na festa “Riafolia”, que comemorava o aniversário da cidade de Riacho de Santana, no centro-oeste da Bahia.

Segundo a denúncia, sustentada pelo promotor de Justiça Paulo Victor Zavarize, pouco tempo depois da discussão, Jairo teria se aproximado “sorrateiramente” de Jorge Paulo e o atacado com uma faca. Ele não resistiu aos ferimentos.

O Tribunal do Júri, reunido na última quinta-feira (29), no fórum de Riacho de Santana, condenou Jairo por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Pena estabelecida pelo juiz Paulo Rodrigo Pantusa deve ser cumprida em regime incialmente fechado.