Homem é condenado a mais de 18 anos de prisão por homicídio em Barreiras

O Tribunal do Júri realizado nesta terça-feira (30) condenou Erivaldo Ferreira da Silva Júnior a 18 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, em razão do homicídio de um homem em janeiro de 2012 em Barreiras, no extremo oeste da Bahia.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual (MP-BA), em fevereiro de 2012, Erivaldo Ferreira, conhecido por ‘Pepito’, junto com outro homem, apedrejou Eliano de Souza Bezerra, no centro da cidade.

O crime foi cometido dia 19 de janeiro de 2012. Na ocasião, o réu usava drogas do tipo crack em companhia da vítima, quando se iniciou uma discussão e o réu passou a dar socos e depois pedradas na vítima, jogando-o posteriormente em um rio.

A acusação foi sustentada no júri pela promotora de Justiça Stella Athanazio de Oliveira Santos, que atua na 7ª Promotoria de Justiça de Barreiras, com atribuição na área de Controle Externo da Atividade Policial, Júri e Execuções Penais. Na sentença, o juiz Gustavo Freire manteve a prisão preventiva decretada do réu.