Homem é denunciado por maltratar, mutilar e atropelar cachorros no Ceará

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta quinta-feira, 26, suspeito de maltratar animais domésticos no município de Viçosa do Ceará, a 360 quilômetros de Fortaleza. As investigações do órgão apontam que o crime ocorreu entre janeiro e fevereiro deste ano e que o suspeito teria maltratado, mutilado e atropelado cachorros, resultando na morte dos animais.

Segundo o órgão, testemunhas apontaram que quando o suspeito era repreendido a respeito dos casos, ele respondia que não gostava de animais e que eles só davam problemas. Entre as testemunhas, está a Associação de Defesa dos Animais “Resgatados por Amor”, que chegou a ir na delegacia do município e informou que pessoas chegaram a presenciar o crime que teria sido cometido pelo suspeito. No interrogatório sobre o caso, o denunciado confirmou os atropelamentos, mas afirmou que não foram intencionais.

A denúncia do MPCE foi realizada por meio do promotor de Justiça Muriel Vasconcelos Damasceno, da 2ª Promotoria de Justiça de Viçosa do Ceará. Além do crime de maus-tratos a animais, foram requeridos reparação do dano moral coletivo causado pelo denunciado. A justificativa do MPCE baseia-se devido o caso ter ocorrido na presença de demais pessoas em via pública, causando sofrimento coletivo.

O POVO procurou a Associação de Defesa dos Animais “Resgatados por Amor” para falar mais detalhes sobre o caso dos maus-tratos cometidos pelo denunciado, mas a associação não retornou até o fechamento desta matéria.