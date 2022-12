Homem é detido após destruir veículos estacionados em Armação

Veículos que estavam estacionados na Rua Rodrigues Dórea foram destruídos por um homem, na noite desse sábado (17). Pelo menos cinco carros foram quebrados.

Moradores do bairro contaram que o homem parecia estar em "surto" enquanto quebrava os veículos, usando pedras. Seguranças privados que atuam na região conseguiram conter o homem, que também destruiu a fiação da rua e tentou invadir um dos edifícios.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 39ª CIPM foi acionada via Cicom para atender a ocorrência. No local, o autor foi detido e conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com uma proprietária de um dos veículos danificados.

Segundo a Polícia Civil, a 9ª DT/Boca do Rio apura os danos sofridos aos veículos. Imagens de câmeras de segurança da localidade estão sendo recolhidas para ajudar na identificação do autor.