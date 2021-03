Homem é detido após invadir igreja no Rio Vermelho com faca e lanterna

Um homem acusado de invadir a Igreja de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil, nessa terça-feira (2), por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho).

Segundo a assessoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi flagrado pelas guarnições no interior do espaço com uma faca e uma lanterna.

“O padre me ligou, disse que o alarme tinha acionado e pela filmagem das câmeras parecia ter uma pessoa no salão da igreja. As equipes foram até o local onde realmente o encontraram”, contou a comandante da unidade, major Erica Patrícia Silva.

Ainda segundo a oficial, o invasor também é suspeito de furtar itens da Igreja Ressureição, em Ondina, no mês de fevereiro deste ano, sendo reconhecido por uma pessoa da paróquia. O homem foi apresentado na Central de Flagrantes.