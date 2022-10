Homem é encontrado morto dentro de carro em São Cristóvão

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no bairro de São Cristóvão, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo informações da Polícia Militar, o corpo tinha marcas de tiros.

O carro, uma fiorino, estava parado próximo à rotatória do aeroporto de Salvador. Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e da 49ª CIPM estiveram no local e encontraram o homem já morto.

As primeiras informações coletadas pela Polícia Civil apontam que o homem foi sequestrado no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, antes do crime. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).